Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde sünnet düğününde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'de ailesiyle bir sünnet düğününe katılan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Atıcı, burada çıkan kavgaya müdahale etti.

Bu sırada bıçakla göğsünden yaralanan Atıcı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atıcı, buradaki müdahalenin ardından Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili şüpheli S.T. gözaltına alındı.