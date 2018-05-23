KARYEM'in iftar programı

KONYA (AA) - Karapınar Yem Sanayi (KARYEM) ilçede iftar programı düzenledi.

Karapınar Belediye Başkanı ve KARYEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaka, 100. Yıl Beyzade Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, KARYEM'in kurulduğu günden beri sürekli büyüdüğünü ve bir marka haline geldiğini söyledi.

Ürünlerinin Türkiye'de aranan ürünler arasında olduğuna vurgu yapan Yaka, "Tesislerimiz, teknolojiye ayak uydurmaktadır. Bayilerimize verilen destekten dolayı teşekkür ederim. Gelinen noktada, fabrikamızın her alanda gelişmesinde bayilerimizin önemi katkıları var. Bu mübarek ayda bir araya gelerek birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Karapınar yöresel yemeklerinin ikram edildiği iftara, Karapınar İlçe Kaymakamı Mustafa Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bayiler katıldı.