Son Dakika

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Genel 14.12.2019, 11:10
Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü
banner230

KAR (AA) - Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği öğrenildi.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@