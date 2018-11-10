İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençlere rehberlik yapmak ve yol göstermek amacıyla "Kariyer Yolunun Şifreleri" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kariyer danışmanları Mevlüt Güleç ve Kamil Kasacı, seminer kapsamında Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Sohbet havasında yapılan etkinlik, öğrencilere yönlendirilen "Kaç yıl çalışacaksınız?", "Bu sürede kaç iş yeri değiştireceksiniz?" ve "Kaç meslek değiştireceksiniz?" sorularıyla başladı.



Kariyer danışmanı Kamil Kasacı, seminerde, dünyanın çok hızlı değiştiğini belirterek, "Çok değişen hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu biraz rafting yapmaya benziyor. Çok hızlı akan bir nehirde herkesin çok hızlı davranması gereken bir dünyadayız. Kariyere bir yolculuk olarak bakılabilir. Bu yolculuk aslında basamaklarla çıkılan bir zirve ve hedef değil. Kariyer, hayat yolculuğu demektir. Arzu edilen de hayat başarısı. Hayat başarısı için iki temel ihtiyacınız var biri özgüven diğeri de iletişim becerisi." değerlendirmesini yaptı.

Kariyer danışmanı Mevlüt Güleç ise üniversite tercihleriyle ilgili gençlere şu önerilerde bulundu:

"Hiçbir şey moralinizi bozmasın. Şu anda siz üniversiteye hazırlanıyorsunuz ve bu yolculuğun bir aşaması. Bu yolculuk içerisinde başarılar ve başarısızlıklar sizin için birer adım. Bunun sonucu mutlaka iyi ya da kötü olacak diye bir şey yok. En önemli şifre nereden başlamalısınız sorusu. İlkokulda neyi güzel yapıyorsanız şu anda üniversite tercihi yaparken de onu düşünün. Buna uygun işler seçin. İlginizi, kısacası sizi mutlu eden şeyi belirleyeceksiniz."