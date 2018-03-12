Karayolunda dolandırıcılığa karşı pankartlı uyarı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, karayolları üzerindeki dinlenme istasyonları ve bekleme alanlarına pankartlar asılarak dolandırıcılığa karşı vatandaşlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iletişim yolu ile dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Kırşehir-Kırıkkale karayolunda dinlenme istasyonları ve bekleme alanlarına uyarıcı pankartlar asıldığı belirtildi.

Toplumsal farkındalığın artırılması ve her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi, mağduriyet oluşmaması amacıyla çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir Kırıkkale karayolu üzerinde Özbağ kasabasında ve yol güzergahında yapılan bilgilendirme faaliyetiyle, vatandaşların araçlarının içerisindeki çanta ve telefon gibi kıymetli eşyaların bırakılmaması konusunda uyarılar yapılmaktadır. Vatandaşlara araçların kapı ve camlarını kesinlikle açık tutmaması, şüpheli kişi ve durumlar için 155 Polis imdat telefonlarını aramaları gerektiği, dolandırıcılık hırsızlık ve yankesicilik olaylarıyla ilgili pankartlar takılmıştır. Karayolu kenarındaki parklar, Özbağ Kasabasındaki cami girişleri, araç park alanları ve dinlenme yerlerine bilgilendirici levhalar asılmıştır. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurlu bir Kırşehir için önleyici polislik hizmetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir."