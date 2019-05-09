KARAMAN (AA) - Karaman'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle program düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Parkı'nda açılan stantta trafikte yaya önceliğine vurgu yapan ve kamuoyunda yaya önceliği bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak afiş ve el broşürler vatandaşlara dağıtıldı.



Karaman Valisi Fahri Meral, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.



Vali Meral ayrıca, sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst seviyeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan önce yaya ikonlarının araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız, yaya ve okul geçitlerine koyulacağını ve uygulamaya öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalardan başlanmasının da belediyelerce yapılacağını söyledi.



