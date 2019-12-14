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Karapınarlılar "Arabaşı" etkinliğinde buluştu
KONYA (AA) - Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi. Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Danış, Karapınarlılarla...
Genel 14.12.2019, 11:19
KONYA (AA) - Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi.
Gelenlere Arabaşı çorbası ikram edilen etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın yanı sıra çok sayıda Konya'da yaşayan Karapınarlı vatandaşlar katıldı.
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