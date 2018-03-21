Karapınar'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Okul öğretmeni Ercan Özel yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın birlikte sevinme, neşelenme ve eğlenme olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler ve katılımcılar, yakılan Nevruz ateşinin üstünden atladı ve demir dövdü.

Etkinlikte eski yöresel eşyaların sergisi yapıldı.

- Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Akören Mahallesi'nde dayı ve yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aynı mahallede yaşayan S.C. (42) ile yeğenleri K.C. (20) ve ÖC. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yeğenler av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri, S.C.'yi gözaltına aldı.