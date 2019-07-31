Karapınar'da yeni itfaiye binası hizmete girdi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar'a yeni bir itfaiye binası inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İpekçi Mahallesi'nde 2 katlı olarak inşa edilen yeni itfaiye binasının içerisinde, dinlenme odaları, duş yerleri ve mescit yer alıyor.

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan Karapınar İtfaiyesi, yeni binasıyla kısa bir süre içinde hizmet vermeye başladı.



Personelin giriş ve çıkışını kolaylaştıran modern tasarımının olduğu binada 5 itfaiyelik araç garajı bulunmakta.

24 saat esasına göre çalışan itfaiye personelinin boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için binanın bahçesinde voleybol ve basketbol sahaları da yer alıyor.