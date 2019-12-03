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Karapınar'da trafik kazaları: 4 yaralı

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Cengizhan Gümüşsoy’un kullandığı 42 JE 762 plakalı otomobil, Hotamış Mahallesi yakınlarında Sinan Ç’nin kullandığı 42 ESK 11 plakalı pancar...

Genel 03.12.2019, 15:36
Karapınar'da trafik kazaları: 4 yaralı
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KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cengizhan Gümüşsoy’un kullandığı 42 JE 762 plakalı otomobil, Hotamış Mahallesi yakınlarında Sinan Ç’nin kullandığı 42 ESK 11 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cengizhan Gümüşsoy ile aynı araçtaki Yunus Taşpınar yaralandı.

Diğer kazada ise Hüseyin K'nin kullandığı 42 ERE 51 plakalı tır, Emirgazi kavşağında İlyas Ünal’ın kullandığı 42 AAC 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İlyas Ünal ile eşi Fatma Ünal yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


#Hastane #trafik kazası #yaralı
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