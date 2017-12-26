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Karapınar'da "Sarıkamış Şehitleri" etkinliği

KONYA (AA) - Sarıkamış Harekatının 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu tarafından "22 Aralık Şarkın Çanakkale’si Sarıkamış " adlı program düzenlendi.Kültür Merkezinde düzenlenen...

26 Aralık 2017 Salı 12:23
Karapınar'da
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KONYA (AA) - Sarıkamış Harekatının 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu tarafından "22 Aralık Şarkın Çanakkale’si Sarıkamış " adlı program düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Okutmanı Tuba Özdinç, yaptığı konuşmada, Sarıkamış’ın bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Özdinç, "Sarıkamış dondurucu soğuğa karşı ecdadımızın vatan sevgisini, cesareti gösteren kahramanlık öyküsüdür. İsimsiz bu vatan yiğitlerini unutmayacağız, gelecek nesillere bu kahramanları anlatmalıyız." dedi.

Daha sonra öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini anlatan tiyatro oyununu sahneledi.

Program, plaket töreniyle sona erdi.

Programa, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Durmuş Ali Ceylan, AK Parti İlçe Balkanı Nadi Tartan, MHP İlçe Başkanı Faruk Sonkaya ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
KarapınarSarıkamış Şehitleri
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