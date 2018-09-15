Karapınar'da dallı darı ve sorgum tanıtıldı

KONYA (AA) - Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünce düzenlenen tarla günü etkinliğiyle hem erozyonla mücadale, hem enerji üretimi hem de kaya yem bitkisi olarak kullanılabilecek dallı darı ve sorgum bitkileri tanıtımı yapıldı.

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasında, "Erozyonla Mücadele, Enerji ve Kaba Yem Üretim Amaçlı Alternatif Bitkiler" konulu tarla günü etkinliği düzenlendi.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Dündar, dallı darı ve sorgum bitkisinin tanıtıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, dallı darı ve sorgum bitkilerinin hem erozyonla mücadele hem de kaba yem ihtiyacın giderilmesinde, yöre çiftçisine alternatif ürünler olacağı ve zamanla yaygınlaşacağına inandıklarını söyledi.

Dallı darı ve sorgum bitkilerinin özellikle İç Anadolu da Karapınar gibi bölgelerde, suyun az olduğu erozyon tehdidin olduğu yerlerde alternatif bitkiler olduğuna belirten Dündar, "Dallı darı, sıcak iklim bitkisi ve erozyonla mücadelede önemli bir yere sahip. Sorgum bitkisi ise yılda iki defa hasat ediliyor. Görüntüsü mısıra benziyor. Sorgum bitkisi, mısıra göre hem karlı hem de çok ekonomik." dedi.



Etkinlikte, çiftçilere dallı darı ve sorgum bitkilerinin deneme ekiminin yapıldığı alan gezdirilerek bilgi aktarıldı.

Tarla gününe Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sorumlusu Necati Şimşekli, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esat Altuntaş, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da katıldı.