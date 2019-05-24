Karapınar'da akıl ve zeka oyunları turnuvası

KONYA (AA) - Karapınar Toki Yavuz Selim ilkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Okul sosyal faaliyetler salonunda düzenlenen turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz turnuvalara 552 öğrencinin katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Zeka ve akıl oyunları çocuklarımız üzerinde mantıklı düşünme, etkili iletişim, ayırt etme, düşünme becerileri geliştirme, görsel algı, grup bilinci oluşturma, farkındalık kazandırma, üretkenlik, sosyalleşme, kendini ifade edebilme, var olan zekasını kullanma gibi birçok kazanım sağlamaktadır. Anne, baba, kardeş ve arkadaşları ile rahatlıkla oynanabilecek bu oyunları çocuklarımıza öğretmeli ve oynamalıyız. Zeka oyunlarını sevmek, sevdirmek, zeka oyunları kültürünü geliştirmek ve sosyal becerileri için kullanmalarını öğretmek, dikkat ve konsantrasyon, analitik düşünme, tümevarım, tümdengelim, problem çözme, eleştirel düşünme, alternatif düşünme, muhakeme, mukayese becerilerini; parça bütün, şekil zemin algılarını ve benzeri yeteneklerini geliştirmek, üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve okul kültürü oluşturmak amacıyla okulumuzda akıl ve zeka oyunları turnuvaları düzenlenmiştir. Turnuvalarda oynanan oyunlardan Mangala için 207, Abalone için 84, Q-bitz için 72, Equilibrio için 60, Reversi için 80 ve Pentago için 52 öğrencimiz başvuru yapmıştır. Okulumuz öğretmenlerinin yoğun gayretiyle verimli ve eğlenceli bir turnuva süreci geçirilmiştir."

Dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.