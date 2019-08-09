Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Belediye ve Müftülük tarafından hazırlanan proje kapsamında görme engellilere yönelik açılan Kuran Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çocuğa sertifikaları verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde düzenlenen sertifika töreninde, görme engelli çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için hazırladıkları programının bugün itibarıyla finalini yaptıklarını söyledi.

Eğitim gören 12 çocuğun Kuran'a geçtiğini, öğrenmeleri gereken sureleri de ezberlediğini ifade eden Dinçer, "Biz de onları tebrik etmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz, her zaman da yanlarındayız. Çocuklarımızdan Kur'an ziyafeti dinlemek ve çocuklarımızın bu denli sosyal hayata bağlanmış olmaları bizleri çok duygulandırdı ve mutlu etti." diye konuştu.

Kuran kursu öğreticisi Hatice Taşkafa ise yaz tatilinde görme engelli öğrencilere Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğrettiklerini ifade etti.

- "Kursiyerlerimiz birçok çocuğun yapamadığını başardılar"

Öğrencilerin çok azimli olduğunu ifade eden Taşkafa, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin Kuran'a geçme sürelerinde farklılıklar oldu. Bir ayda geçen öğrencilerimiz de oldu 10 gün gibi kısa sürede geçen öğrencilerimiz de var. Elif cüzden başladık. Ardından Kuran'a geçtiler. Sure ezberlerini verdiler. Yasin ve Tebareke gibi sureleri ezberleyen öğrencilerimiz var. Kursiyerlerimiz birçok çocuğun yapamadığını başardılar. Göremedikleri halde o azimle ve şevkle her gün buraya gelip derslerini çalışarak bu günlere geldiler."

Görme engelli Sümeyye Nur Çağıran da Kur'an-ı Kerim'i öğrendiklerini, kelimelerle anlatılamayacak kadar mutlu olduğunu kaydetti.

Açılan Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çocuğa, törenle sertifikaları verildi.