Karaman'da yeni ambulanslar hizmete girdi

KARAMAN (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a tahsis edilen 7 yeni ambulans, düzenlenen törenle Acil Sağlık İstasyonlarına dağıtıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman'da 16 tane 112 Acil Yardım İstasyonu'nun bulunduğunu söyledi.



2002 yılında Karaman'da 2 ambulansın olduğunu, bugün ise 41 ambulansın ilde hizmet verdiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"4 ambulans Ermenek ilçesine, 3 ambulans ise merkezdeki istasyonlarda görev yapacak. Acil vakalarda ulaşım hızımızı mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışıyoruz. Kentselde şehir içinde bu ulaşım süremiz 4 buçuk dakikadır. Kırsal alanda ise 16 dakikada ambulanslarımız acil vakalara müdahale edilebiliyor. Bu ilimiz açısından büyük bir başarı."



Daha sonra ambulanslar görevliler tarafından hizmet yerlerine götürüldü.



Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı.



