Karaman'da Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası yapılacak

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 22-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nın Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenleneceği bildirildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"23 Şubat Cuma günü Yunus Emre Spor Salonu'nda minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve kulüpler arası takımlar kategorilerinde başlayacak şampiyonaya Türkiye genelinden yaklaşık 50 ilden 250'ye yakın sporcunun katılması bekleniyor. Şampiyonanın teknik toplantısı ise 22 Şubat Cuma günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak. 2 gün sürecek müsabakalar 24 Şubat Pazar günü yapılacak final maçları ile son bulacak."