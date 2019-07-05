Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Yangöz ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mehmet Yangöz idaresindeki 68 EA 943 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak...
KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Yangöz ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.