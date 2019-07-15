Karaman’da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Galip Uysal (29) yönetimindeki 42 ABH 910 plakalı hafif ticari araç, Konya-Karaman kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.Yaralanan...
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.