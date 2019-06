Karaman'da sergi açılışları

KARAMAN (AA) - Karaman'da Özel Eğitim Meslek Okulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği sergiler açıldı.

Karaman'da açılışı yapılan ilk sergi Özel Eğitim Meslek Okulunun "İçimdeki Bahar" temalı sergisi oldu.

Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören engelli öğrencilerin bir sene boyunca hazırladıkları eserler sergilendi. Kurdele kesimi ile başlayan program sergi alanının gezilmesi ile son buldu.

Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen sergiye Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yaşar Göktepe, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Adem Ayhan, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kentte bir diğer sergi de Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açıldı.

Karaman Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen program, kurdele kesimi ile başladı.

Daha sonra HEM Müdürü Abdurrahman Koçak sergi ve çalışmalar hakkında konuklara bilgi verdi.

Bu yıl açılan on beşinci sergi olduğunu ifade eden Koçak, şunları kaydetti;

"Serpil hocam bu konuda yıllardır Karaman'ın duayeni oldu ve Karaman'a yeni bir renk, yeni bir soluk getirdi. Ahşap boyama denince aklımıza gelen tek isim oldu. Halk Eğitim Merkezi olarak zaten bizim projemiz her zaman her yerde herkes için eğitim. Yediden yetmişe kadar bu işler için herkese eğitim vermek için çalışıyoruz. Bu bizim açtığımız kurumlarla beraber bireyselde dahil olmak üzere on beşinci sergimiz. Hepinizin emeklerine sağlık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Açılışa Karaman Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Hüseyin Oduncu, Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Koçak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.