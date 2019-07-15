Karaman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.



Karaman Valisi Fahri Meral, polisevinde düzenlenen programda, kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerde mümtaz yerini alan aziz şehitleri ve kahraman gazileri ebediyen unutmayacaklarını belirtti.



Cennetmekan şehitlerin ve onların öncülüğünde yazılan 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u her yıl dönümünde yad edecek, kahramanlıklarını nesilden nesille gururla aktaracağız. Bu uğurda 249 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi olmuştur. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum."



Yemeğe, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, şehit aileleri ve gaziler katıldı.