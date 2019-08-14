Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Mehmet Koçak yönetimindeki 70 AAB 857 otomobil ile Recep Çelik idaresindeki 70 BD 124 plakalı motosiklet, Mahsur Dede Mahallesi Eski Garaj...
KARAMAN (AA) - Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.