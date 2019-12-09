Son Dakika

Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Adem Mutlu (65) idaresindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Paşabağı köyü yakınlarında devrildi. Kazada otomobildeki sürücünün eşi Fatma Mutlu...

Genel 09.12.2019, 16:32
Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adem Mutlu (65) idaresindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Paşabağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobildeki sürücünün eşi Fatma Mutlu (65) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Adem Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatma Mutlu'nun cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

#1 ölü #1 yaralı #Karaman #trafik kazası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@