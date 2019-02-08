Karaman'da kavga: 6 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Hamidiye Mahallesi 727. Sokak'ta Suriye ve Afganistan uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, Gias Ali N....