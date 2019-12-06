Karaman'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı
KARAMAN (AA) - Karaman'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resim sergisinin açıldı.İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte, acil sağlık hizmetlerinin...
KARAMAN (AA) - Karaman'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resim sergisinin açıldı.
İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte, acil sağlık hizmetlerinin yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış büyük bir sistem olduğunu söyledi.
Kurşun, acil sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve 112 Acil Çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesi olduğunu ileterek, vatandaşların bu konularda hassas olması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi.
Etkinliğe, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Fatih Rüştü Delen, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.
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