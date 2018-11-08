Karaman Valisi Meral, muhtarlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Kazımkarabekir ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Meral, Kazımkarabekir Belediyesi toplantı salonunda, Sıfır Atık Projesi, imar barışı uygulaması, uyuşturucuyla mücadele ve meraların korunmasıyla ilgili konularda il ve ilçelerde gelinen aşamaları ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Okuryazarlık seferberliğindeki çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Meral, toplantıya katılımlarından dolayı mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür etti.

Vali Meral, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Kazımkarabekir Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Meral, esnaflara da ziyarette bulundu.





