Karaman Belediyesi iftarda 10 bin kişiyi ağırladı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi tarafından verilen bu yılın ilk iftar yemeğinde 10 bin kişi aynı sofrada buluştu.

Tapucak Mahallesi Tapucak Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeği öncesinde masaları dolaşarak misafirlerini selamlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Yemekte konuşan Çalışkan, herkesin ramazanını kutladı.

Belediye olarak sabit bir yerde kurulan iftar çadırını tercih etmediklerini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki Karaman'ın her mahallesine ulaşalım. Her mahallemizde vatandaşlarımızla iftar yapalım. Daha çok insana ulaşalım. Bugün belediye olarak ilk iftarımızı veriyoruz. Hepiniz bereketinizle geldiniz. Rabbim hepimizi nice ramazanlara sağlık mutluluk içinde kavuşmayı nasip eylesin. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini asla bozmasın. İnşallah ramazan ülkemize ve sizlere barış, sağlık mutluluk getirir. Akan kanlar durur. Hepinize afiyet olsun. İftarlarımız değişik mahallelerde devam edecek."