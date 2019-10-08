Karain köyü ’kanserli köy’ olarak anılmak istemiyor
Nevşehir’in Ürgüp İlçesine Bağlı Karain Köyünde 1974 Yılından Beri Kanserden Çok Sayıda Köylünün Ölmesinin Ardından Köyün Adının Kanserli Köy Olarak Çikmasindan Köylüler Bu Konuda Kanserli Köy Olarak Anılmak İstemiyoruz Dedi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılından beri kanserden çok sayıda köylünün ölmesinin ardından köylerinin ’kanserli köy’ olarak anılmasına tepki gösteren köylüler, "Böyle anılmak istemiyoruz" dedi.
Karain köyünde yaşayan Kamil Şencan ise açıklamasında kanserin tüm Avrupa’da yaşandığını ifade ederken Karain köyü ile kanserin alakasının olmadığını söyledi. Şencan, “Karain köyünde kanser denen bir şey yok. Bu Hollanda’da, İsveç’te de Avrupa’da da hastaneler kanser hastaları ile dolu. Diğer köylerde de var. Hacettepe tabibi bir pislik attı. Hani bir deli kuyuya taş atınca 40 akıllı çıkartmaz derler ya aynısını yaşıyoruz. Ben köyümden çok memnunum. Kanser falan asla yok. Kanser diyenler zaten kendini bilmezler. Burası bizim vatanımız. Köyümüzü taşıdılar ama burada yaşamayan köylülerimiz yeniden köye gitti. Karain köyü ile kanserin alakası yok. Şayet kayalardansa bütün peribacalarını yıkmaları lazım. Biz köyümüzün kanser ile anılmasını istemiyoruz. Bizim köyümüzün adını temize çıkartsınlar. Biz köyümüzden çok memnunuz” diye konuştu.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılında kanserden dolayı artan ölümlerin ardından o dönemde çeşitli gazeteler tarafından Karain köyü için ’kanserli köy’ ibaresi kullanılmaya başlanmıştı.
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