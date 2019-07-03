Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesiyle İzmir'de eğitim gördüğünü beyan eden tanık Baran A, 15 Temmuz'dan sonra hakkında ankesörlü telefon soruşturması kapsamında dava açıldığını ve yargılamasının sürdüğünü dile getirdi.

FETÖ yapılanmasıyla 2002'de ders çalışma amacıyla gittiği örgüt evlerinde tanıştığını, buradan tanıdığı kişilerden birinin de sanık eski astsubay Mustafa Serhat Akdolu olduğunu belirten Baran A, örgüt kapsamında kendisiyle ilgilenen kişilerin "Şafak" ve "İlker" isimlerini kullandıklarını ifade etti.

Akdolu'nun "Yavuz" kod adını kullandığını, kendisine de kod isim verildiğini söyleyen Baran A, adı geçen örgüt üyelerinin kendilerine askeri okullara girmeleri yönünde telkinde bulunduklarını ve "Bizden bir kişi askeri okullara girmiş olursa din düşmanlarından biri bu okula girememiş olacak." dediklerini dile getirdi.

Baran A, askeri okullara giriş mülakatları öncesi FETÖ üyelerinin kendisine bazı tavsiyelerde bulunduğunu, kendisinin subaylık, sanık Akdolu'nun astsubaylık sınavlarını kazanmasından sonra örgüt talimatıyla iletişimi kestiklerini beyan etti.

- Tatbikat bahanesiyle göreve devam etmişler

Tanık binbaşı Levent G, 15 Temmuz'dan yaklaşık 20 gün önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildiğini, amirlerinden birinin de sanık eski albay Nuh Altınsoy olduğunu söyledi.

15 Temmuz öncesi darbe girişimine yönelik bilgisinin bulunmadığını belirten Levent G, girişimin olduğu gün kurumdan ayrılacağı sırada aynı kısımda görev yapan bir astsubaya çıkıp çıkmayacağını sorduğunu, astsubayın da tatbikat yapılacağını, göreve devam edeceğini söylediğini bildirdi.

Levent G, kendisinin işi olmadığından kışladan ayrılmak için nizamiye bölgesine gittiğinde isimlikleri sökülmüş halde tanımadığı bazı askeri personeli gördüğünü ve bu kişilerce çıkışına bir süre izin verilmediğini anlattı.

Nizamiye bölgesinde yaklaşık bir saat bekletildikten sonra çıkışına izin verildiğini dile getiren Levent G, bu sırada F-16'ların uçuş yaptığını, yaşananların sebebini öğrendikten sonra da sabah saatlerine kadar güvenli bir yerde beklediğini söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.