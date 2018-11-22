Kapıcının sigortası otomatik yatacak

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanların sigorta primlerinin basit işlemlerle yatırılmasına imkan tanıyan Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamına, kapıcıları da dahil etti.

"İş yeri bildirgesi" ve "sigortalı işe giriş bildirgesi" vermek, "aylık prim ve hizmet belgesi" düzenlemek, her ay "sigortalı işten ayrılış bildirgesi" almak gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek iş ve işlemleri ortadan kaldıran Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamı genişliyor.

SGK'nin temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler için geçen yıl başlattığı uygulamanın kolaylıklarından apartman ile iş hanı yöneticileri de faydalanacak.

Kayıtlı çalışan sayısının artırılması hedefleniyor

Yeni yılla birlikte kapıcıların sigorta primleri işverenlerin her ay ayrıca bir bildirimine gerek olmaksızın SGK tarafından otomatik tahakkuk ettirilecek, internet, banka, kredi kartı gibi farklı tahsilat yöntemleri ile kolayca yatırılabilecek hale gelecek.

Yöneticiler, kapıcı olarak çalıştırdıkları sigortalının da imzasını içeren ve başlangıçta bir kez SGK'ye verilen form aracılığıyla iş yeri ve sigortalı tescillerini sağlayacak. Daha sonraki süreçte tarafların beyan ettiği çalışma gün sayıları ve kazanç tutarı esas alınarak, aylık prim ve hizmet belgesi alınmaksızın prim tahakkuk yapılarak tahsilat gerçekleştirilecek.

SGK'ye kayıtlı kapıcı çalıştıran yaklaşık 80 bin iş yerinin faydalanacağının öngörüldüğü uygulamayla bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderilmesi, kayıt dışı çalışan binlerce iş yeri ve sigortalının yeni sisteme dahil edilmesi planlanıyor.