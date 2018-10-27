Kapalı alanda sigara içenlere 6 milyon lira ceza

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir'de 1 Ocak-30 Eylül 2018 tarihlerinde yasak alanlarda tütün mamulleri tüketen yaklaşık 7 bin kişi ile 93 işletmeye 6 milyon 10 bin 496 lira para cezası uygulandı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Kabahatler Kanunu gereğince yasak alanlarda tütün mamulleri tüketenlere yönelik 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde denetim ve baskınlar düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 6 bini ihbar olmak üzere 110 bin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kapalı mekanlarda sigara içen ve içilmesine müsaade eden yaklaşık 6 bin kişiye 3 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kanun gereği bu ihlali bir yıllık takvim dönemimde 4 kez tekrar eden 93 işletmeye de 10'ar gün iş yeri kapatma cezası verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gerek ihbarlar gerekse kontroller sonucu kapalı mekanlarda sigara içen ve içilmesine müsaade eden 967 kişi ile işletmeye 3 milyon 10 bin 496 lira idari yaptırım uyguladı.

"Dünyada sigaradan 6 saniyede bir ölüm gerçekleşiyor"

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaradan dünyada 6 saniyede bir ölüm gerçekleştiğini, amaçlarının kapalı alanlarda sigara içilmesini ve pasif içicilerin etkilenmesini önlemek olduğunu söyledi.

Sigara kullanımının çok genç yaşlara indiğine dikkati çeken Salnur, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençlerin sigara kullanmaya başlamasının engellemesi, sigara kullananların bırakmaya teşvik edilmesi ve desteklenmesi için mücadeleyi yürütüyoruz. Bu kapsamda, ihlal tespit ettiğimiz denetimlerde mevzuatların öngördüğü şekilde bir takım cezai uygulama yapılıyor. Özellikle de sigara pek çok uyuşturucu kullanan kişinin ilk kullandığı madde. Sigara kullanımının kısıtlanmasıyla, bırakılmasının desteklenmesiyle aslında bir anlamda uyuşturucuyla mücadele etmiş olacağız."