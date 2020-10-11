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Kapadokya’dan kartpostallık gün batımı fotoğrafları
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün batımını izlemek isteyenler Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın ediyor.
Genel 11.10.2020, 13:55 11.10.2020, 18:56
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün batımını izlemek isteyenler Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın ediyor.
“Türkiye gün batımı için Kızılçukur vadisine akın etti”
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında gelen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya’da gün batımını izlemenin keyfini yaşamak için Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisine akın ediyor. Bölgede gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, gün batımını izlemek için gelenler bölgenin eşsiz güzelliği ile birlikte gün batımını izlemeye hayran kaldıklarını ifade ettiler.