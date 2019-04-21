Kapadokya'da nisanda kar yağışı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da nisanda yağan kar sonrası peribacaları beyaza büründü.



Peribacaları, sıcak hava balonları ve kayadan oyma otelleriyle ünlü Kapadokya'ya nisanda kar yağdı.



Bölgede iki gündür etkili olan yağış, peribacalarını beyaza bürüdü. Kapadokya'ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı.

Hindistan'dan tatile gelen Abhishek Ananthram, Türkiye turuna İstanbul'dan başlayıp ardından Kapadokya'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Tekrar geleceğim. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Burada 3 gün kaldıktan sonra Konya ve Pamukkale'ye gideceğiz. İnsanlar Türkiye'ye gelip buraları mutlaka görmeli. Çok tarihi yerler var." dedi.



Dubai'den gelen Sera Zhang da bölgeye hayran kaldığını dile getirerek, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Çok soğuk bir zamanda gelmişim. Dubai çok sıcaktı. Arkadaşlarımla tekrar gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Oğuz Bayram ise Kapadokya'yı ikinci kez ziyaret ettiğini anlatarak, "Daha önce geldiğimde çok sıcaktı. Şu an çok soğuk. Nisanda kar sürpriz oldu. Kapadokya herkesin, özellikle Türklerin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

