Kapadokya’da balonların gökyüzünde muhteşem dansı

İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya’da düzenlenen sıcak hava balonlarının gökyüzünde ki muhteşem dansı yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacaları eşliğinden gökyüzünde görsel şölenini izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.