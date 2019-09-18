Kapadokya’da 152 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Bugüne Kadar 152 Kaçak Yapının Yıkıldığı Bildirildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.