Kapadokya yabancı turistleri büyülüyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin hayranlığını kazanıyor.

Doğal kaya oluşumları, peribacalarıyla kaplı vadileri, yer altı kentleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerine yayılmış kültürel zenginlikleri barındıran Kapadokya bölgesi, her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakanın milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarıyla dikkati çeken ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan güzellikleriyle konuklarına adeta görsel şölen olarak sunuyor.

Turistler, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Uçhisar ve Ortahisar Kalesi, Zelve Ören Yeri, Paşabağı mevkisi, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı yerleşim merkezleri ile diğer turistik alanlarda gezi ve çeşitli aktivitelere katılırken, Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen bölgede atlı tura katılıyor.

Sabahın erken saatlerinde gökyüzünde süzülmeye başlayan, bölgeyi kuşbakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turlarına da ilgi gösteren turistler, ATV ve deve turlarının yanı sıra yürüyüş etkinliklerine katılarak peribacalarıyla kaplı vadileri keşfediyor.

Bünyesinde onlarca tarihi kilise ve manastır, tüf kayalarla kaplı vadi, yer altı yerleşim alanları barındıran bölge, bu yıl ağırladığı turist sayısıyla tarihinin en yüksek rakamlarından birine ulaşma yolunda ilerliyor.

Doğal güzellikleriyle konuklarına masalsı bir manzara sunan Kapadokya'daki turistik tesislerde, yılın ilk çeyreğinde 384 bin 862, ikinci çeyreğinde 851 bin 493, üçüncü çeyreğinde bir milyon 43 bin 105 turist ağırlandı.

- "2018 yılı güzel geçti"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Murat Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi, çoğunluğu Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere farklı kıtalardan gelen turistlerin ziyaret etiğini belirtti.

Bu yıl turizm alanında önceki yıllara kıyasla turist çeşitliliği yaşandığını dile getiren Dinç, 2018'in döviz girdisi açısından da sektörü memnun edici seviyede olduğunu kaydetti.

Dinç, şunları söyledi:

"Kapadokya bölgesinde 2018 yılı turizmi, geçmiş yıllara kıyasla hem çeşitlilik hem döviz girdisi açısından güzel geçti. Uzakdoğulu turistler, deniz, kum, güneş yerine dünya kültür mirası listesinde yer alan bölgeleri görmek istiyor. Bu yüzden daha çok Türkiye'yi dolayısıyla Kapadokya'yı tercih ediyor. Farklı ülkelerden gelen turistler burada peribacaları arasında geziyor. Sıcak hava balon turlarına katılıyor, atlı tur ve ATV ile gezinti yaparken vadi yürüyüşlerine de ilgi gösteriyor. Bu yıl, Çin'de Türkiye yılı ilan edilmiş olmasından dolayı da bölgede çok fazla Çinli turist görebiliyorsunuz. Ben aynı zamanda Japonca rehberim, Japonlar burada gördükleri güzellikler ile dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmadıklarını, muhteşem bir doğası olduğunu iletiyorlar."

- "Herkese Kapadokya'ya seyahat etmelerini tavsiye edeceğim"

Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden Japon turist Suzuki Hirotaka, bölgedeki doğal ve kültürel zenginlikler karşısında çok etkilendiğini, ülkesine döndüğünde yakınlarına Kapadokya'yı mutlaka görmelerini ileteceğini ifade etti.

Suzuki, "Bu kadar muhteşem bir güzelliğin tarihsel süreçte oluşması çok ilginç ve şaşırtıcı. Bugünkü teknoloji ile hepsini aynı şekilde ortaya çıkarmak imkansızken doğanın gücüyle muhteşem güzellikler oluşmuş. Türk-Japon dostluğunun zaten tarihi bir süreci var, bu dostluğun pekişmesi ve bu güzelliklerin görülmesi için herkese Türkiye'ye ve Kapadokya'ya seyahat etmelerini tavsiye edeceğim." şeklinde konuştu.

- "Muhteşem bir doğanın içinde gezinti yapıyorum"

Arkadaş grubu ile peribacalarını yakından görmek için Avustralya'dan gelen Michel Rafidi ise çeşitli ülkelere seyahat gerçekleştirdiğini ancak Kapadokya'nın gezinti yaptığı en ilginç turizm merkezi olduğunu kaydetti.

Rafidi, "Kapadokya'nın fotoğraflarını inceledim ve buraya gelmeye karar verdim ancak bu şekilde hayran kalacağım bir yer olacağını hayal etmemiştim. Çok muhteşem bir doğanın içinde gezinti yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li turist John Wilson da bölgenin farklı coğrafi yapısı ve kültürel zenginlikleri ile cezbedici ve fantastik güzelliğe sahip olduğunu, ilk fırsatta farklı bir mevsimde yeniden gelmeyi düşündüğünü dile getirdi.

