Kapadokya son 6 yılın turist rekorunu kırdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1 milyon 134 bin 357 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1 milyon 134 bin 357 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, son 6 yılın turist rekorunu kırdı.
“Mayıs ayında 333 bin 655 turist ziyaret etti”
Kapadokya Bölgesini Mayıs ayı içerisinde ise 333 bin 655 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesi’ni 141 bin 381, Kaymaklı yeraltı şehrini 62 bin 391, Derinkuyu yeraltı şehrini 39 bin 812 yerli yabancı turist ziyaret etti.