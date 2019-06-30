Kanserden yaşamını yitiren polis memuru toprağa verildi

KARAMAN (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Aydenk (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Polis Memuru Aydenk, dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası iki çocuk babası Aydenk'in cenazesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, mesai arkadaşları, Aydenk ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.