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Kanalizasyondan timsah çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Mumbai şehrinde kanalizasyon sistemine giren timsah, 7 saatlik uğraşların ardından kurtarıldı.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:21
Kanalizasyondan timsah çıktı
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ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Mumbai şehrinde kanalizasyon sistemine giren timsah, 7 saatlik uğraşların ardından kurtarıldı.

"Hindustan Times" gazetesinin haberine göre, Mumbai sakinleri, kanalizasyonda yüzen timsahı fark ederek doğal yaşamı koruma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, 130 santimetre uzunluğundaki ve 8 kilogram ağırlığındaki timsahı kurtarmak için pompalarla kanalizasyondaki su seviyesini düşürdü ve tüm çıkışları tuttu.

Timsah, 15 kişiden oluşan ekibin 7 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Doğal Yaşamı Koruma uzmanları, boyutunun küçük olması nedeniyle timsahın kanalizasyonda hayatta kalmayı başardığını belirtti.

Kurtarılan timsahın, Muson yağmurları sırasında yaşanan sellerde kanalizasyona sürüklendiği tahmin ediliyor.

Muhabir: Mustafa Deveci

Anahtar Kelimeler:
DünyaHindistanKanalizasyonTimsah
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