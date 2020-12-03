Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe

3 Aralık - Perşembe

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var



18:45 CANLI Kanal D Ana Haber20:00 YENİ İyi Aile Babası22:45 TEKRAR İyi Aile Babası00:30 TEKRAR Hekimoğlu03:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var05:30 TEKRAR Küçük Ağa