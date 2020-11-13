Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma
13 Kasım 2020 Cuma Kanal D yayın akışı ve detayları haberimizde. Kanal D'de bugün Arka Sokaklar Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Matrıx Revolutıons yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Kanal D yayın akışı ve detayları.
13 Kasım - CUMA
07.00 Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta? YAYINDACANLI İZLE
11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:15 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ SEZON Arka Sokaklar
00:15 Matrıx Revolutıons
05:15 TEKRAR Gelinim Mutfakta
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
Başrollerinde Chris Evans, Robert Downey Jr. ve Scarlett Johansson'ın olduğu "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filmi Kanal D'de!
Orijinal adı : Captain America: Civil War
Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo
Türü : Aksiyon, Fantastik
Oyuncular : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Konu : Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.