Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

11 Kasım - Çarşamba

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:15 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TV'DE İLK Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

01:40 TEKRAR Gelinim Mutfakta

04:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

04:15 TEKRAR Küçük Ağa

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Başrollerinde Chris Evans, Robert Downey Jr. ve Scarlett Johansson'ın olduğu "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filmi Kanal D'de!

Orijinal adı : Captain America: Civil War

Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

Türü : Aksiyon, Fantastik

Oyuncular : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

Konu : Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.