Kaman'da öğrencilerin hayali gerçek oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde bir grup öğrencinin okullarına spor salonu kazandırmak için başlattığı proje sayesinde yaptırılan salon törenle açıldı.

Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören bir grup öğrencinin başlattığı proje ile oluşturulan spor salonun açılışı, Kaymakam Murat Girgin'in katılımıyla yapıldı.

Girgin, törende yaptığı konuşmada, Spor Yap, Sağlıklı Kal Projesi'nin Kaman'da çok verimli bir şekilde uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu proje ilk kez ilçemiz genelinde uygulandı ve çok başarılı oldu. Okulumuzun içinde, idarecilerimizin kontrolünde böyle bir proje yapılması da gerçekten çok önemlidir. Bu proje ile öğrencilerimiz enerjilerini atacağı, spor yapacağı ve en önemlisi bunu ücretsiz bir şekilde uygulayacağı alana sahip oldular."

Girgin, proje kapsamında emeği geçen herkesi kutlayarak proje kapsamında açılan salonun hayırlı olmasını diledi.

Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türker Korkut da okullarında böyle bir salonun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Proje kapsamında 19 bin lira hibe desteği aldıklarını aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Gerekli ihaleler yapılarak gereken malzemelerimizi aldık. Proje başkanı Doğukan Ordu ve arkadaşlarımızın desteği ile burayı spor salonu haline getirdik. Bugün açılışını yaptığımız spor salonundan tüm halkımız ücretsiz bir şekilde faydalanacaktır."