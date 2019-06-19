Kaman'da İmar Barışı'na 2 bin 578 yapı için başvuru yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı uygulamasına 2 bin 578 yapı için başvuru yapıldığı bildirildi.

, yaptığı açıklamada, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için bu uygulamanın çok önemli olduğunu belirtti.

İlçede İmar Barışı'na rekor başvuru olduğunu vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"İmar mevzuatı gerekliliklerine uymayan yapıların sahiplerine yapı kayıt belgesi verilerek, sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan İmar Barışı sürecine ilçemizden rekor bir katılım oldu. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 15 Haziran'a kadar başvuru yaptı. Uygulama kapsamında 2 bin 578 yapı için başvuru yapıldı. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor. Bu uygulama ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerek yapı sahiplerinin hakları güvence altına alınıyor."