Kaman Gençlik Merkezinden halı saha turnuvası

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.

Turnuvaya, Kaman Müftülüğünce ilçe genelinde camilerde açılan kurslarda öğrenim gören 10-14 yaş grubu öğrenciler katıldı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada, farklı kurumlar için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Turnuvaya 15 takımın katıldığını belirten Arslan, "Gençlerimizin Kur’an kursuna katılmasını, boş zamanlarını verimli değerlendirmesini ve sporun getirdiği paylaşma duygusu ile birlik ve beraberlik ortamını oluşturmak istedik. Bu turnuvalar sayesinde hem gençlerimize merkezimizi tanıtıyoruz hem de onları bu tür faaliyetlere davet ediyoruz. Müsabakalarımız devam ediyor ve kazanan öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz." dedi.