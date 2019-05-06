Kaman Belediyesinde

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi bünyesinde "AK Masa" uygulaması hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların sorunuyla yakından ilgilenmek ve sorunları daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla kuran AK Masa Danışma Servisinde sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gelen başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor.

Kaman Belediyesi giriş katında bulunan AK Masa'nın 2 personelle hizmet vereceğini belirten Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Kaman'da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını birebir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için AK Masa'yı kurduk. Halkımızın istek, temenni ve görüşlerini dinleyip anında ilgili birimlere iletilerek çözüm sağlayacağız. Kaman'da vatandaşlarımızla belediyemiz arasında bir köprü olacak AK Masa'ya, bu şehri birlikte yöneteceğimiz değerli vatandaşlarımız, ister yüz yüze isterlerse mail ve mesaj yoluyla isteklerini bildirebilecekler." dedi.



