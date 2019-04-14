Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Heritage fuarına davet edildi

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul'da düzenlenecek Heritage 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarına, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsil etmek üzere Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi davet edildi.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Heritage fuarında Bakanlığı temsil edecek 3 müzeden biri olduklarını söyledi.

Esen, "Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Bakanlık standında çömlekçi çarkında çömlek yapımı ve mühür baskısı çalışmaları ile ziyaretçileri ağırlayacak. Bu çalışmalar standa gelen ziyaretçilere de uygulamalı olarak yaptırılacak. Kurulacak tanıtım stantları kültürel ve tarihsel süreç ile ilgili önemli bilgiler sunacak. Aynı zamanda Kaman Kaymakamlığının destekleri ile yaptırılan afişlerle ilçemizin ve müzemizin tanıtımı da sağlanacak." dedi.

Esen, fuar aracılığıyla hem Kültür ve Turizm Bakanlığının hem de ilçenin en güzel şekilde temsil edileceğini sözlerine ekledi.