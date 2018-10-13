Kahramankazan'da yeni muhtarlık binası yaptırıldı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Fatih Mahallesi muhtarlık binası törenle hizmete açıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki Kaymakamlık hizmet binasının yanında yapılan tek katlı muhtarlık binasının açılışına Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır’ın yaptığı duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle muhtarlık binanın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ertürk, yaptığı konuşmada, Fatih Mahallesi sakinlerine muhtarlık binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İlkini Atatürk Mahallesi'nde yaptığımız muhtarlık hizmet binaları ihtiyacı olan diğer mahallelere de yapılacak. Yerel yönetimlerin ilk basamağını oluşturan muhtarlarımız böylece halka daha iyi hizmet edebileceklerdir." dedi.

Muhtar Ali Işıkcan da mahallelerinin bu eksiğinin giderilmesiyle vatandaşlara daha iyi hizmet verme imkanına kavuştuklarını kaydetti.