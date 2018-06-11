Kahramankazan'da yaz spor okulları açılacak

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesince 7-15 yaş grubuna yönelik 8 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Kahramankazan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin her yıl okulların yaz tatiline girmesinin ardından ücretsiz düzenlediği yaz spor okullarının, bu sene de hız kesmeden süreceği belirtildi.

Açıklamada, 7-15 yaş aralığındaki çocukların bu kapsamda önceden hazırlanan programlar dahilinde oluşturulan 8 farklı branştaki kurslara katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunacak branşlar futbol, voleybol, basketbol, bocce, karate, güreş, halter ve masa tenisinden oluşuyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda, çocuklar hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken hem de eğlenceli dakikalar geçirecek. Ramazan Bayramı sonrasında ücretsiz olarak verilecek kurslara şimdiden yüzlerce çocuk kayıt yaptırdı. Yaz okulu kurslarına katılmak isteyen çocuklar ve velileri Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi'ne başvurabilir."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaz spor okullarını her yıl rutin olarak düzenlediklerini belirterek, "Yaz spor okullarımızda çocuklarımızın hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için." ifadesini kullandı.







