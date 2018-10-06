Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 35 kilogram kurutulmuş Hint keneviri, bir tabanca, bir pompalı tüfek ile bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmrendi Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda ikamet ve araçlarda yapılan aramada, çuvallar içine konulmuş 35 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ile bir tabanca, bir pompalı tüfek ile bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İsmail E. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



