Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kızılcahamam'dan Ankara'ya gitmekte olan Büşra Aydın'ın (28) kullandığı 06 BA 6684 plakalı otomobil, Kahramankazan Ovalılar Kavşağı'na yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bir süre sürüklenen ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile Emine Yeşil (49) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.